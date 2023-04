Jung und hip!

STADT IN DER STADT

Linz bietet eine interessante Mischung aus lebendiger Geschichte und zukunftsorientierter Gegenwart, ist Bühne für eine Reihe unterschiedlicher Veranstaltungen, wie zum Beispiel das andere Hafenfest Bubble Days (2. + 3. Juni), das Open Air Lido Sounds am Donau-Ufer (16.–18. Juni), Klassik am Dom (13. Juli bis 4. August), Pflasterspektakel (20. bis 22. Juli), das Brucknerfest (4. September bis 11. Oktober) oder das Ars Electronica Festival (6.–10. September), nur um einige zu nennen. Interessant ist auch ein Besuch in der voestalpine Stahlwelt, die als international erfolgreicher Konzern die Stadt prägt, eigentlich eine Stadt in der Stadt darstellt. Keine Frage, Eisen und Stahl stehen im Mittelpunkt, bei einer Werksführung ist etwa ein Blick in den Hochofen inkludiert, aber es geht auch darum, Innovationen und Technologie zu erleben.