Was hinter der Strompreissenkung steckt

Das Medieninteresse war enorm, als Illwerke-VKW, Landesregierung und Arbeiterkammer Vorarlberg am Montag überraschend zu einem Pressetermin luden. Im Vorfeld wurde munter darüber spekuliert, was dort wohl verkündet wird. „Die Preise können gesenkt werden“, ließ Landeshauptmann Markus Wallner schließlich die Katze aus dem Sack. Somit komme man dem Versprechen nach, den Strompreis umgehend wieder zu senken, sobald die Entwicklung auf den internationalen Märkten dies zulasse. Konkret heißt das: Der Strompreis wird ab 1. Juli von 25 Cent auf rund 19 Cent pro Kilowattstunde reduziert. Bis Ende März 2025 bleibt dieser Preis fix. So weit, so gut.