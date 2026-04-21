Tödlicher Bootsunfall am Bodensee: War es Mord?

Mit mindestens 60 Sachen unterwegs

Am Montag stand der 26-jährige Vorarlberger Bootsführer des Motorbootes unter anderem wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht. Der Angeklagte ringt mit den Emotionen, denn er weiß: Ein Mensch ist tot. Teilweise zeigt er sich geständig, doch bei der Geschwindigkeit bleibt er dabei: Niemals sei er – so, wie der Schifffahrtssachverständige dies rekonstruiert hatte – mit 60 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Wie es überhaupt zu dem Drama kommen konnte, kann sich der Beschuldigte nicht erklären, denn alles begann ganz harmlos: Sonne, klare Sicht, ein schöner Herbsttag. Keine Spur von Alkohol oder anderen Suchtmitteln. Mit seinen Freunden wollte der junge Mann nur zum Italiener nach Konstanz, um etwas zu essen.