Vierbeiniger Schnüffler stellte Postdiebin

In der Bregenzerwälder Gemeinde Egg in Vorarlberg kam es am Mittwoch zu einem außergewöhnlichen Vorfall: Dort wurde in das Postverteilerzentrum eingebrochen, ein diensthabender Postler sperrte sich daraufhin in sein Büro ein und alarmierte die Polizei.
Schreckmoment für den Standortleiter eines Postverteilerzentrums in Egg im Bregenzerwald: Gegen 21 Uhr alarmierte der Mann per Notruf die Einsatzkräfte: Soeben sei in das Gebäude eingebrochen worden. Er selbst habe sich im Büro eingesperrt, und die Täterin sei gerade dabei, Briefe und Pakete zu öffnen.
Die unverzüglich anrückenden Polizeistreifen sicherten das Gebäude außen ab, während die ebenfalls alarmierte Diensthundestreife durch die geöffnete Türe die Täterin ansprach. Diese antwortete allerdings nicht.
Die Beamten zögerten nicht lange und schickten ihren vierbeinigen Kollegen „Hendrix“ vor. Der Polizeihund konnte die Einbrecherin schließlich stellen. Sie wurde anschließend festgenommen und leistete keinerlei Widerstand. Bei der Täterin handelt es sich um eine 57-jährige Frau aus dem Raum Bregenzerwald. Nähere Hintergründe zur Tat sind derzeit noch Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.
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