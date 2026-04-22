Vierbeiniger Schnüffler stellte Postdiebin

Die Beamten zögerten nicht lange und schickten ihren vierbeinigen Kollegen „Hendrix“ vor. Der Polizeihund konnte die Einbrecherin schließlich stellen. Sie wurde anschließend festgenommen und leistete keinerlei Widerstand. Bei der Täterin handelt es sich um eine 57-jährige Frau aus dem Raum Bregenzerwald. Nähere Hintergründe zur Tat sind derzeit noch Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.