Für Job schönte Angeklagter sein Strafregister

Ein Mann, viele Schulden und ein Plan, der von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Am Landesgericht Feldkirch zeigt sich der 48-jährige Vorarlberger zumindest einsichtig: „Ich habe mir eh schon gedacht, dass das so nicht geht“, gesteht er fast schon beiläufig. Trotz zwei einschlägiger Vorstrafen sitzt der Mann am Mittwoch nun bereits zum dritten Mal wegen Urkundenfälschung auf der Anklagebank. Eine gewisse Routine ist da kaum zu übersehen. Staatsanwalt Simon Mathis bringt es entsprechend trocken auf den Punkt und stellt die Frage, die wohl viele im Saal beschäftigt: „Wann verstehen Sie, dass man sich nicht so um einen Job bemüht?“