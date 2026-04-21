Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kraft der Verbindung

„Female Future Festival“ am Bodensee

Vorarlberg
21.04.2026 14:45
Das diesjährige Festival ist am Donnerstag in Bregenz
Das diesjährige Festival ist am Donnerstag in Bregenz(Bild: Female Future Festival)
Porträt von Sandra Zech
Von Sandra Zech

Beim diesjährigen Festival wird es um Beziehung zu anderen, aber auch zu sich selbst gehen – und warum der Vernetzungstag im Bregenzer Festspielhaus mehr bewegen kann als ein ganzes Jahr Networking.  

0 Kommentare

Rund 1000 Frauen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz werden am Donnerstag nach Bregenz kommen – Unternehmerinnen, Kreative, Entscheiderinnen. Einige mit klaren Zielen, andere auf der Suche nach Orientierung. Was sie eint: die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Das „Female Future Festival“ bricht mit einer Grundannahme klassischer Netzwerkevents – Begegnungen entstehen eben nicht zufällig, meinen die Veranstalter. In diesem Jahr gibt es keine parallelen Programmpunkte mehr. Keine Räume für Vorträge, stattdessen passiert alles an einem Ort.

Female Future Festival: Elke Rock und
Female Future Festival: Elke Rock und(Bild: Female Future Festival)
Frauke Ludowig werden bei dem Event als Speakerinnen vor Ort sein.
Frauke Ludowig werden bei dem Event als Speakerinnen vor Ort sein.(Bild: Female Future Festival)

Stimmen, die Wirkung entfalten
2026 steht ein Thema im Zentrum, das aktueller kaum sein könnte: Verbindung. Studien zeigen, dass insbesondere die Generation Z sich zunehmend als einsam erlebt – trotz ständiger digitaler Vernetzung. Beim Festival wird es deshalb um Beziehung zu anderen, aber auch zu sich selbst gehen. Echte Begegnungen werden zur Ressource. Das heurige Programm setzt auf Persönlichkeiten mit Haltung: Die bekannte TV-Moderatorin Frauke Ludowig bringt ihre jahrzehntelange Erfahrung in der Medienarbeit ein. Bettina Ludwig, Zukunftsanthropologin und Unternehmerin, fragt, was echte Verbindung in einer digitalisierten Welt noch bedeutet. Jazzy Gabert zeigt, wie man sich Räume nimmt, die nicht für einen vorgesehen waren. Elke Rock liefert, was viele suchen: handfeste Impulse für Wirkung und Klarheit.

Die „Eugster Sistas“ auf Expansionskurs
Mehr als 50 weitere Speakerinnen aus Wirtschaft, Medien und Gesellschaft ergänzen das Programm. Neu sind die „connecting hubs“, moderierte Formate, die Begegnung gezielt ermöglichen. Ergänzt wird das Programm durch „finance masterclasses“, die finanzielle Selbstständigkeit in den Fokus rücken. Was in Bregenz über die Bühne gehen wird, ist Teil einer größeren Entwicklung. Das Festival wächst – inhaltlich und geografisch. Neue Standorte wie Hannover, Hamburg, Stuttgart und Salzburg sind hinzugekommen. Parallel entstehen neue Formate wie der „Eugster Sistas“-Podcast, der Frauen ermutigt, ihren eigenen beruflichen Weg zu gehen – mit allen Höhen und Tiefen.

Termin

Das „Female Future Festival“ geht am Donnerstag, 23. April, im Festspielhaus Bregenz über die Bühne. Top-Speakerinnen sind Frauke Ludowig, Bettina Ludwig, Jazzy Gabert, Elke Rock; Weitere Informationen & Tickets: female-future.com

Auch das Publikum verändert sich, was mit der schnelllebigeren Zeit, unterschiedliche Lebensphasen und vielfältige Perspektiven zusammenhängt. Und auch Männer werden teilnehmen, denn Fortschritt entsteht nicht im Alleingang. Oder, wie es die Vorarlberger Gründerinnen Verena Eugster und Patricia Zupan-Eugster formulieren: Im Wort „woman“ steckt „man“, in „female“ auch „male“. Sprache ist kein Zufall – und Veränderung ebenso wenig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
21.04.2026 14:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
3° / 11°
Symbol wolkig
Bludenz
4° / 15°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
5° / 15°
Symbol wolkig
Feldkirch
3° / 15°
Symbol wolkig

krone.tv

Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Neue Inflationssorgen
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
254.235 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
150.637 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
Rattengift im Babybrei! Kripo jagt HiPP-Erpresser
133.405 mal gelesen
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
623 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Außenpolitik
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
613 mal kommentiert
Aktuell deutet wenig auf Frieden hin.
Ausland
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
541 mal kommentiert
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Mehr Vorarlberg
Kraft der Verbindung
„Female Future Festival“ am Bodensee
Mit Hochwasser-Kraft
Wieso Staufensee-Entleerung drei Jahre dauert
Auf Irrwegen
Kuh „Malea“ im Kanal: Rettungsaktion in Vorarlberg
Moped gegen Pkw
Mopedlenker (17) gegen Gartenmauer geschleudert
Gegen Lokalmatadorin
Julia Grabher kämpft in Madrid um wichtige Punkte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf