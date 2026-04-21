„Female Future Festival“ am Bodensee

Stimmen, die Wirkung entfalten

2026 steht ein Thema im Zentrum, das aktueller kaum sein könnte: Verbindung. Studien zeigen, dass insbesondere die Generation Z sich zunehmend als einsam erlebt – trotz ständiger digitaler Vernetzung. Beim Festival wird es deshalb um Beziehung zu anderen, aber auch zu sich selbst gehen. Echte Begegnungen werden zur Ressource. Das heurige Programm setzt auf Persönlichkeiten mit Haltung: Die bekannte TV-Moderatorin Frauke Ludowig bringt ihre jahrzehntelange Erfahrung in der Medienarbeit ein. Bettina Ludwig, Zukunftsanthropologin und Unternehmerin, fragt, was echte Verbindung in einer digitalisierten Welt noch bedeutet. Jazzy Gabert zeigt, wie man sich Räume nimmt, die nicht für einen vorgesehen waren. Elke Rock liefert, was viele suchen: handfeste Impulse für Wirkung und Klarheit.