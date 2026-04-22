In Klagenfurt bleibt der Gästesektor zu

Austria Lustenau ist das beste Rückrundenteam der Zweiten Liga, befindet sich auf Titelkurs, Trainer Markus Mader warnt aber vor zu viel Euphorie. Am Freitag spielen die Grün-Weißen in Klagenfurt und da sollen die Ländle-Fans auf die Haupttribüne. Was für Unmut beim Ländle-Klub sorgt.
Vier Runden sind in der Zweiten Liga noch zu spielen und die Austria hat alle Trümpfe in der Hand. Für die Lustenauer spricht das Restprogramm und auch die Tatsache, dass sie das beste Rückrunden- und Frühjahrsteam sind. So holte die Mannschaft im Frühjahr um drei Zähler mehr als St. Pölten und um sechs mehr als die Admira. Einzig der FAC bot der Austria fast Parole, hat aber ein Spiel mehr ausgetragen.
Der entscheidende Faktor ist, dass Lustenau die direkten Begegnungen gegen den FAC und St. Pölten gewann und auch gegen die Admira nicht verlor. Das waren die Big Points, zumal man im Herbst gegen die Topteams noch ohne Erfolg blieb. „Trotz der zuletzt klaren Siege müssen wir am Boden bleiben. Denn Euphorie und Arroganz liegen nahe beeinander“, will Trainer Markus Mader die aktuelle Situation nicht in den Himmel loben.
Am Freitag wartet mit Austria Klagenfurt ein Verein, der vor der Pleite steht. Dennoch spielen die sich in einem Konkursverfahren befindenden Kärntner die Saison mit einer jungen Mannschaft fertig. Von den eigenen Fans wird das Team seitdem boykottiert. Im riesigen Wörthersee-Stadion herrscht bei den Heimspielen gähnende Leere. Aus Kostengründen bleibt deshalb auch der Gästesektor geschlossen. Die rund 50 erwarteten Lustenau-Anhänger sollen auf der Haupttribüne untergebracht werden. Für den Fanbeauftragten Stefan Baldauf geht das gar nicht. „Ich bin mit den Klagenfurtern in Kontakt, dass sie zumindest die Nordtribüne öffnen. Denn es ist einfach zu riskant, dass alle Zuschauer über denselben Ein- und Ausgang ins Stadion gelangen.“
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