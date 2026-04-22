In Klagenfurt bleibt der Gästesektor zu

Am Freitag wartet mit Austria Klagenfurt ein Verein, der vor der Pleite steht. Dennoch spielen die sich in einem Konkursverfahren befindenden Kärntner die Saison mit einer jungen Mannschaft fertig. Von den eigenen Fans wird das Team seitdem boykottiert. Im riesigen Wörthersee-Stadion herrscht bei den Heimspielen gähnende Leere. Aus Kostengründen bleibt deshalb auch der Gästesektor geschlossen. Die rund 50 erwarteten Lustenau-Anhänger sollen auf der Haupttribüne untergebracht werden. Für den Fanbeauftragten Stefan Baldauf geht das gar nicht. „Ich bin mit den Klagenfurtern in Kontakt, dass sie zumindest die Nordtribüne öffnen. Denn es ist einfach zu riskant, dass alle Zuschauer über denselben Ein- und Ausgang ins Stadion gelangen.“