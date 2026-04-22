Geburtenstationen: Rüscher rechtfertigt Pläne

Die Geburtshilfe am Landeskrankenhaus Bludenz ist bereits seit Jänner Geschichte. Alle Patienten aus dem Oberland werden nun in Feldkirch betreut, wo am Dienstag die neuen Räume präsentiert wurden. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher nahm dies zum Anlass, um auf die Vorzüge der Zusammenlegung zu verweisen – die natürlich auch für jene im Unterland gelten.