Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt



Zugetragen hat sich der Vorfall am späten Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der L190. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte ein Autofahrer, auf Höhe der Kreuzung zur Achstraße nach links in Richtung Wolfurt abzubiegen. Dabei dürfte er einen entgegenkommenden Motorradlenker übersehen haben, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.