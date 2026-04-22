Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstagabend ein Biker in Lauterach (Vorarlberg) zu. Ein Pkw-Lenker dürfte ihn beim Linksabbiegen übersehen haben, was zu einer heftigen Kollision führte. Die Kreuzung war für rund eine Stunde nur erschwert passierbar.
Zugetragen hat sich der Vorfall am späten Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der L190. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte ein Autofahrer, auf Höhe der Kreuzung zur Achstraße nach links in Richtung Wolfurt abzubiegen. Dabei dürfte er einen entgegenkommenden Motorradlenker übersehen haben, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.
Ins Spital eingeliefert
Der Lenker des Motorrads erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung in das Krankenhaus Bregenz gebracht.
Die Feuerwehr Lauterach kümmerte sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Für die Dauer des Einsatzes war der Kreuzungsbereich für etwa eine Stunde nur schwer passierbar.
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