„Misstrauensvotum gegen die Gesundheitspolitik“

16 Monate Wartezeit für Hüft- oder Knieersatz

Unzufrieden sind die Befragten vor allem wegen der langen Wartezeiten auf Operationstermine. 70 Prozent nannten diese als das größte Problem. „Was die Landesregierung selbst in ihrer Anfragebeantwortung vom April dokumentiert, lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig“, meinte Gamon. So belaufen sich die Wartezeiten in der Orthopädie inzwischen auf weit über ein Jahr. Wer ein neues Hüft- oder Kniegelenk benötigt, muss am Dornbirner Krankenhaus statt acht Monaten (im Jahr 2021) inzwischen 16 Monate warten. Am Landeskrankenhaus Feldkirch beträgt die Wartezeit bei der Endoprothetik „nur“ 33 Wochen, im Jahr 2021 waren es noch knapp 17 Wochen.