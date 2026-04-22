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Saisonbilanz im Ländle

Ohne den Kunstschnee geht fast gar nichts mehr

Vorarlberg
22.04.2026 14:30
Am Schlegelkopf in Lech konnten sich die Wintersportler über beste Bedingungen freuen.
Am Schlegelkopf in Lech konnten sich die Wintersportler über beste Bedingungen freuen.(Bild: JOSEF MALLAUN)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Vorarlbergs Seilbahner-Chef Andreas Gapp ziehen mit Ende der Wintersaison 2025/26 eine insgesamt verhaltene Bilanz. Auch in den beschneiten Skigebieten kamen nicht so viele Gäste wie noch 2024/25.

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„Angesichts der Rahmenbedingungen können wir insgesamt davon sprechen, dass das Niveau gehalten wurde – auch wenn uns vor allem der März deutlich vor Augen geführt hat, wie schwierig einzelne Saisonphasen verlaufen können“, zieht Andreas Gapp, Fachgruppenobmann der Vorarlberger Seilbahnen, nach der abgelaufenen Wintersaison Bilanz.

Höhere Pistenqualität mit Beschneiungsanlagen
Über die Wintermonate hatte es Petrus gar nicht so schlecht gemeint – das Wetter war überwiegend sonnig, auch der Naturschnee blieb nicht aus. „Gleichzeitig hat sich erneut gezeigt, wie stark die Branche von stabilen Rahmenbedingungen abhängt. Insbesondere die technische Beschneiung erwies sich einmal mehr als entscheidender Faktor“, erläutert Gapp. Skigebiete mit Beschneiungsanlagen wären in der Lage gewesen, die sonnigen Phasen besser zu nutzen und die Qualität der Pisten zu erhalten. „Die technische Beschneiung ist und bleibt eine zentrale Grundlage, um unter zunehmend wechselhaften Bedingungen überhaupt verlässlich wirtschaften zu können.“

Anlagen waren gut 130 Tage in Betrieb 
Nach der außergewöhnlich starken Wintersaison 2024/25 konnte in den technisch beschneiten Skigebiete Vorarlbergs das Niveau des Vorjahres im Endeffekt gehalten werden: Der Winterumsatz entwickelte sich mit plus 1,9 Prozent nahezu unverändert. Bei den Ersteintritten wurde hingegen ein leichter Rückgang von minus 0,67 Prozent verzeichnet. Die durchschnittliche Anzahl an Betriebstagen lag bei 130,20 Tagen. „Trotz insgesamt stabiler Zahlen zeigt sich auch hier, dass die Gästeentwicklung nicht ganz an das Vorjahr heranreichte“, resümierte der Seilbahnen-Chef.

Witterungsbedingt kam das vorzeitige Aus
Ein wesentlich düsteres Bild bietet sich in jenen Skigebieten, die ausschließlich auf Naturschnee setzen. So verzeichneten die technisch nicht beschneiten Skigebiete eine insgesamt rückläufige Entwicklung. Der Winterumsatz ging um 29,25 Prozent zurück, die Ersteintritte um 32,50 Prozent. Die durchschnittliche Anzahl an Betriebstagen lag bei 67,75 Tagen. Zwei Drittel dieser Gebiete konnten die Wintersaison wie geplant abschließen, während ein Drittel den Betrieb witterungsbedingt vorzeitig einstellen musste.

Andreas Gapp ist Vorstand Kleinwalsertaler Bergbahn AG und Fachgruppenobmann bei der ...
Andreas Gapp ist Vorstand Kleinwalsertaler Bergbahn AG und Fachgruppenobmann bei der Vorarlberger Wirtschaftskammer.(Bild: Oberstorf Kleinwalsertal Bergbahnen)

„Gerade die Skigebiete ohne technische Beschneiung spüren die Auswirkungen von Witterungsschwankungen besonders deutlich. Die diesjährige Saison hat gezeigt, wie rasch sich schwierige Phasen – etwa im März – auf das Gesamtergebnis auswirken können.“ Über die Jahre betrachtet entwickelt sich der März zunehmend zu einem Unsicherheitsfaktor, der die Planbarkeit erheblich erschwert.

Nach Abschluss der Wintersaison richtet sich der Fokus nun auf die herannahende Sommersaison. Hier erwarten sich die Vorarlberger Seilbahnbetreiber ähnliche, wenn nicht sogar bessere Zahlen als im vergangenen Jahr.

Seilbahner setzen auf Ganzjahrestourismus
„Die Zeit von Frühling bis Herbst gewinnt weiter an Bedeutung. Darauf richten wir jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit. Unsere Berge sind längst ganzjährig attraktive Erlebnisräume – diese Entwicklung wollen wir konsequent weiter stärken“, gibt Gapp die Linie vor. Was die Gäste angeht, wollen sich die Seilbahner sowohl um Einheimische als auch um auswärtige Gäste bemühen.

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