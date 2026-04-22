Ohne den Kunstschnee geht fast gar nichts mehr

Höhere Pistenqualität mit Beschneiungsanlagen

Über die Wintermonate hatte es Petrus gar nicht so schlecht gemeint – das Wetter war überwiegend sonnig, auch der Naturschnee blieb nicht aus. „Gleichzeitig hat sich erneut gezeigt, wie stark die Branche von stabilen Rahmenbedingungen abhängt. Insbesondere die technische Beschneiung erwies sich einmal mehr als entscheidender Faktor“, erläutert Gapp. Skigebiete mit Beschneiungsanlagen wären in der Lage gewesen, die sonnigen Phasen besser zu nutzen und die Qualität der Pisten zu erhalten. „Die technische Beschneiung ist und bleibt eine zentrale Grundlage, um unter zunehmend wechselhaften Bedingungen überhaupt verlässlich wirtschaften zu können.“