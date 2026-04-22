Die Ländle-Equipe ist weiterhin voll dabei

Auch auf der dritten Etappe der Tour of the Alps, die über 175 Kilometer und 3700 Höhenmeter von Latsch nach Arco führte, wusste das Team Vorarlberg zu überzeugen. Leader Colin Stüssi konnte das hohe Tempo der Gesamtbesten um Tom Pidcock (Gb), der sich die Etappe schlussendlich holte, mitgehen. Der Schweizer zeigte ein starkes Finale und schloss als Elfter ab. In der Gesamtwertung verbesserte sich Stüssi um vier Plätze und liegt nun auf Rang 14.