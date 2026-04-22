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Bei Tour of the Alps

Die Ländle-Equipe ist weiterhin voll dabei

Vorarlberg
22.04.2026 18:55
Team Vorarlberg-Kapitän Colin Stüssi liegt auf Rang 14 der Gesamtwertung.
Team Vorarlberg-Kapitän Colin Stüssi liegt auf Rang 14 der Gesamtwertung.(Bild: MARIO STIEHL)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Das Team Vorarlberg glänzte auch auf der dritten Etappe der Tour of the Alps. Kapitän Colin Stüssi kletterte auf Rang 14 der Gesamtwertung, Emanuel Zangerle ist weiterhin bester Kletterer und bester Ausreißer. Am Donnerstag steht die Königsetappe auf dem Programm.

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Auch auf der dritten Etappe der Tour of the Alps, die über 175 Kilometer und 3700 Höhenmeter von Latsch nach Arco führte, wusste das Team Vorarlberg zu überzeugen. Leader Colin Stüssi konnte das hohe Tempo der Gesamtbesten um Tom Pidcock (Gb), der sich die Etappe schlussendlich holte, mitgehen. Der Schweizer zeigte ein starkes Finale und schloss als Elfter ab. In der Gesamtwertung verbesserte sich Stüssi um vier Plätze und liegt nun auf Rang 14.

Emanuel Zangerle trägt weiter das Bergtrikot und ist zudem bester Ausreißer.
Emanuel Zangerle trägt weiter das Bergtrikot und ist zudem bester Ausreißer.(Bild: MARIO STIEHL)

Ganz stark unterwegs war auch wieder Emanuel Zangerle, der erneut das Bergtrikot verteidigte, der Tiroler führt weiterhin mit einem Punkt vor dem Iren Darren Rafferty (Irl). Zudem führt Zangerle die Gesamtwertung des „Breakaway King“, des besten Ausreißers, an. „Was für eine Vorstellung auch heute unseres Teams!“, bejubelte Sportdirektor Paul Renger die starken Leistungen der Ländle-Équipe.

Team Vorarlberg-Sportdirektor Paul Renger freute sich über eine starke Leistung seiner Fahrer.
Team Vorarlberg-Sportdirektor Paul Renger freute sich über eine starke Leistung seiner Fahrer.(Bild: Team Vorarlberg)

Heute steht die Königsetappe von Arco am Gardasee nach Trento an, die über 168 Kilometer und beeindruckende 4111 Höhenmeter führt. Das Team Vorarlberg blickt mit Zuversicht auf die Mammutaufgabe. „Wir werden weiter alles geben auf der Tour of the Alps“, verspricht Sportchef Renger.

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