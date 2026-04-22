Dornbirn startet Pilotprojekt mit 100 neuen Rädern

Noch im Mai werden in Dornbirn 100 nagelneue Fahrräder aufgestellt. Die Drahtesel können dann von jedem und jeder für den schnellen Weg in die Arbeit, zum Einkaufen in die Innenstadt oder auch spontan zum sportlichen Radeln genutzt werden. Der Verkehrsverbund Vorarlberg startet gemeinsam mit der Stadt Dornbirn das erste stationsbasierte Leihradsystem des Landes als zweijähriges Pilotprojekt. Die 100 Bikes werden an rund 20 Stationen im Stadtgebiet zu finden sein. In anderen Städten ist dieses Rad-System schon seit vielen Jahren etabliert, nun zieht auch Vorarlbergs größte Gemeinde nach.