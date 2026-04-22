Dornbirn startet Pilotprojekt mit 100 neuen Rädern

Wer es ab Mai in Dornbirn, Vorarlbergs größter Gemeinde, eilig hat, kann auf einen der neu installierten Leih-Drahtesel umsatteln. Die Initiative sieht 100 Räder an 20 Stationen vor - vorerst.
Noch im Mai werden in Dornbirn 100 nagelneue Fahrräder aufgestellt. Die Drahtesel können dann von jedem und jeder für den schnellen Weg in die Arbeit, zum Einkaufen in die Innenstadt oder auch spontan zum sportlichen Radeln genutzt werden. Der Verkehrsverbund Vorarlberg startet gemeinsam mit der Stadt Dornbirn das erste stationsbasierte Leihradsystem des Landes als zweijähriges Pilotprojekt. Die 100 Bikes werden an rund 20 Stationen im Stadtgebiet zu finden sein. In anderen Städten ist dieses Rad-System schon seit vielen Jahren etabliert, nun zieht auch Vorarlbergs größte Gemeinde nach.
Und wie funktioniert’s? Einfach per App ein Rad ausleihen, losfahren und am gewünschten Ziel-Standort wieder zurückgeben. Das Stationen-Netz soll laufend weiter ausgebaut werden. Unternehmen können Stationspartnerschaften übernehmen.
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