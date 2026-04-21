Kettenreaktion: Drei Pkw krachen ineinander

Auf der Montafonerstraße kam es am späten Montagvormittag zu einer Karambolage mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Lenker musste ins Spital gebracht werden. Auslöser war ein einbiegender Lkw. Die Strecke war für rund eine Stunde nur erschwert passierbar.
Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 11.50 Uhr auf der Montafonerstraße (L188) in St. Anton im Montafon. Als der Fahrer eines Lastwagens von einer Pannenbucht in Richtung Schruns auf die Landesstraße einfahren wollte, bremsten die Lenker von drei nachkommenden Pkw ihre Fahrzeuge ab. Dabei prallte der hinterste Wagen gegen das mittlere Auto, welches durch die Wucht des Aufpralls noch auf den vordersten Pkw geschoben wurde.
Lenker ins Spital gebracht
Der Lenker des hintersten Automobils zog sich bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. An allen drei Pkw entstand Sachschaden.
Die L188 musste für die Aufräumarbeiten für rund 15 Minuten komplett und für weitere 45 Minuten einseitig gesperrt werden. Neben der Polizei standen auch die Feuerwehren St. Anton und Lorüns im Einsatz.
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