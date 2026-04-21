Kettenreaktion: Drei Pkw krachen ineinander



Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 11.50 Uhr auf der Montafonerstraße (L188) in St. Anton im Montafon. Als der Fahrer eines Lastwagens von einer Pannenbucht in Richtung Schruns auf die Landesstraße einfahren wollte, bremsten die Lenker von drei nachkommenden Pkw ihre Fahrzeuge ab. Dabei prallte der hinterste Wagen gegen das mittlere Auto, welches durch die Wucht des Aufpralls noch auf den vordersten Pkw geschoben wurde.