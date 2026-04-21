Wieso Staufensee-Entleerung drei Jahre dauert

Rund um den See wird sich künftig einiges ändern

Der Blick geht dabei über den See hinaus. Der Staufensee liegt eingebettet zwischen Rappenlochschlucht und Alploch – ein viel genutzter Natur- und Erholungsraum. Rund um den See wird sich in den kommenden Jahren einiges verändern. Oberhalb entsteht derzeit ein neues Kraftwerk der VKW, während das historische Gebäude erhalten bleibt und künftig als Museum zugänglich sein soll. Der Platz dazwischen wird als Aufenthaltsort gestaltet – ein Punkt, an dem Wanderer künftig innehalten können, bevor es weiter in die Schluchten oder rund um den See geht. Mit dem Abschluss der Entleerung kann auch die bestehende Umfahrungsstraße wird zurückgebaut werden. Künftig gehört dieser Bereich wieder ganz den Wanderern.