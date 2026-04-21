Mopedlenker (17) gegen Gartenmauer geschleudert



Zugetragen hat sich der Unfall am Montagabend gegen 19.10 Uhr auf der Landesstraße L19 in Höchst. Laut Informationen der Polizei war eine 58-jährige Pkw-Lenkerin in Fahrtrichtung Gaißau unterwegs, als sie ihre Geschwindigkeit verringerte, um links in eine Seitenstraße einzubiegen. Ein direkt hinter ihr fahrender 17-jähriger Mopedlenker setzte zeitgleich zu einem Überholvorgang an. In der Folge kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge.