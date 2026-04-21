Mopedlenker (17) gegen Gartenmauer geschleudert

Auf der Landesstraße L19 ereignete sich am Montag ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Moped. Ein Jugendlicher übersah beim Überholen den abbiegenden Pkw einer 58-Jährigen. Der Bursche zog sich dabei Blessuren zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Zugetragen hat sich der Unfall am Montagabend gegen 19.10 Uhr auf der Landesstraße L19 in Höchst. Laut Informationen der Polizei war eine 58-jährige Pkw-Lenkerin in Fahrtrichtung Gaißau unterwegs, als sie ihre Geschwindigkeit verringerte, um links in eine Seitenstraße einzubiegen. Ein direkt hinter ihr fahrender 17-jähriger Mopedlenker setzte zeitgleich zu einem Überholvorgang an. In der Folge kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge.
Ins Spital eingeliefert
Durch die Wucht der Kollision wurde der 17-Jährige mitsamt seinem Zweirad gegen eine angrenzende Gartenmauer geschleudert. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der Erstversorgung durch Sanitäter und einen Notarzt ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.
Die 58-jährige Autofahrerin blieb unversehrt. Ein bei beiden Beteiligten durchgeführter Alkotest verlief negativ. Während der polizeilichen Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt nur einseitig befahrbar.
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