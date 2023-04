Kreativverbände fordern schärfere Regeln für KI

Die Gewerkschaften sowie die Verbände der Fotografen, Designer, Journalisten und Illustratoren äußern ihre Anliegen in einem Brief an die Europäische Kommission, den Europäischen Rat und den EU-Gesetzgeber. Zentrale Punkte wie die unbefugte Nutzung von geschütztem Material oder dessen intransparente Verarbeitung würden Fragen der Rechenschaftspflicht, Haftung und Vergütung aufwerfen. Diese müssten geklärt werden, „bevor irreversible Schäden entstehen“, heißt es in dem Reuters vorliegenden Schreiben vom Mittwoch.