Menschen fühlen sich durch KI-Kunst bedroht

Eine neue, im Fachmagazin „Computers in Human Behaviour“ veröffentlichte Studie, die er mit Kollegen der Vrije Universiteit Amsterdam und der Universität British Columbia in Kanada mit mehr als 1700 Teilnehmern durchführte, zeigt, dass Menschen Kunst, die von einer KI stammt, geringschätzen - gerade weil sie wissen, dass sie von einer Maschine kreiert wurde. Wichtig dabei ist, dass diese KI-Kunstwerke sich nicht von menschengemachter Kunst unterscheiden. „Menschen beurteilen anscheinend nicht das Bild an sich, sondern auch den Schöpfer“, so Buehler.