Suche nach den Schuldigen

Die Inflation in Österreich ist hoch, ja, das stimmt, und sie ist höher als in vielen anderen Ländern: Bei uns sind es 9,1 Prozent, in Deutschland bei 7,4 Prozent, im EU-Schnitt bei 6,9 Prozent und in der Schweiz gar nur rund drei Prozent. Warum ist das so, wer ist schuld daran?