Deutsche sehen Haimbuchner als ersten FPÖ-Kanzler

Vor „diesem Haimbuchner“ müsse die ÖVP viel mehr Angst haben als vor Kickl: Die deutsche Zeitung „Die Welt“ sieht für die Rechtspopulisten von der FPÖ gute Chancen auf die Kanzlerschaft in Österreich, wobei Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner weit mehr Zugkraft gegeben wird als „Spaltpilz Kickl“. Aber was sagt Haimbuchner selber dazu? Was für ein Kanzler wäre er denn?