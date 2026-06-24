Joe Manganiello kämpfte sieben Jahre ums Überleben

Das Schreiben seiner Memoiren habe ihm geholfen, sein Leiden mit anderen Augen zu sehen. Es sei wie ein Kokon gewesen, aus dem er „für immer verändert“ hervorgegangen sei. Mit seiner eigenen Geschichte wolle er anderen Mut machen: „Ich hoffe, dass die Menschen erkennen, dass Antworten und Heilung auf der anderen Seite dessen liegen können, was sie gerade durchmachen“, erklärte der Schauspieler.