Joe Manganiello kämpfte sieben Jahre ums Überleben

„Ich würde das nicht einmal meinem schlimmsten Feind wünschen!“ Joe Manganiello enthüllt jetzt, dass er fern vom Rampenlicht jahrelang einen Albtraum durchleben musste. In seinen neuen Memoiren berichtet der „Magic Mike“-Star, dass er an einer ganzen Reihe schwerer Autoimmunerkrankungen litt – die er nach eigenen Angaben erst durch medizinische Alternativmethoden und eine Organentnahme besiegen konnte.
Der 49-Jährige schreibt in „Bloodlines“, dass seine Schilddrüse, sein Verdauungssystem, seine Haut, seine Lunge und sogar seine Augen angegriffen wurden. Das habe zu einem siebenjährigen Kampf geführt, der von „chronischen Schmerzen, einer lebensrettenden Organentnahme und einem langwierigen Kampf ums Überleben“ geprägt gewesen sei.
Manganiello suchte bei Schamanen Hilfe
Besonders frustrierend sei für ihn gewesen, dass seine Ärzte offenbar vor einem Rätsel standen und keine klare Erklärung für seine Symptome fanden.
In seiner Autobiografie, die im Oktober erscheint, schildert Joe Manganiello seinen jahrelangen Kampf um die Gesundheit:
Da die Schulmedizin keine Antworten für ihn hatte, suchte Manganiello Hilfe auf ungewöhnlichen Wegen. Er nutzte „Schamanen, heidnische Rituale, alte Mythen, längst verlorene Familienaufzeichnungen und die Wiedergeburt meiner eigenen Spiritualität“, um seine Krankheit zu bekämpfen.
Der Schauspieler tauchte zudem tief in seine Familiengeschichte ein und entdeckte Vorfahren, die „Gewalt und Vertreibung“ überlebt hatten, sowie andere, die mit chronischen Krankheiten lebten.
„Die brutalste Zeit meines Lebens“
„Es war die brutalste und schwierigste Zeit meines Lebens, aber zugleich auch mein größtes Abenteuer“, verriet der Ex-Ehemann von Sofía Vergara dem Magazin „People“.
Das Schreiben seiner Memoiren habe ihm geholfen, sein Leiden mit anderen Augen zu sehen. Es sei wie ein Kokon gewesen, aus dem er „für immer verändert“ hervorgegangen sei. Mit seiner eigenen Geschichte wolle er anderen Mut machen: „Ich hoffe, dass die Menschen erkennen, dass Antworten und Heilung auf der anderen Seite dessen liegen können, was sie gerade durchmachen“, erklärte der Schauspieler.
Nach Ehe-Aus wieder verlobt
Wann genau sich das Drama abspielte, verriet Manganiello nicht. Privat hat er nach der gescheiterten Ehe mit Vergara sein neues Glück gefunden. Im Juni 2025 machte er seiner Freundin Caitlin O’Connor einen Heiratsantrag.
Seine Autobiografie „Bloodlines“ erscheint am 13. Oktober. Darin reflektiert Manganiello laut Inhaltsbeschreibung auch über „Erbe, Männlichkeit, Glauben, Ehrgeiz und die Identitäten, die wir erschaffen, um durchzuhalten“.
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