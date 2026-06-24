Internet-Betrüger gekonnt an der Nase herumgeführt

KI macht Internet-Betrug noch professioneller

Walter selbst glaubt mittlerweile, dass man ihn vielleicht sogar mithilfe von Künstlicher Intelligenz abzocken wollte und er gar nicht mehr mit einer realen Person hin- und hergeschrieben hat. Der Fall zeigt jedenfalls, wie professionell Internet-Betrüger mittlerweile vorgehen: Gestohlene Ausweise, glaubwürdige Mails und psychologischer Druck sollen Opfer dazu bringen, vorab Geld zu überweisen. Bei Sätzen wie „Kaufvertrag per Mail“, „Ich hole das Auto nicht selbst ab“ oder „Kaufpreisüberweisung mittels Bankauftrag“ sollten stets die Alarmglocken läuten. Experten raten deshalb, niemals Transport, Freischalt- oder Bearbeitungsgebühren bei Privatverkäufen vorab zu bezahlen – egal, wie echt die Unterlagen wirken.