Maya-Stätte mitten in Mexikos Dschungel entdeckt

Mit Macheten den Weg freigeschlagen

Das mexikanisch-slowenische Team um den Archäologen Ivan Sprajc musste zunächst mit Macheten einen fünf Kilometer langen Pfad freischlagen und anschließend weitere sechs Kilometer in den Regenwald vordringen, um die Fundstätte zu erreichen. Dort entdeckten sie einen 13 Meter hohen Pyramidentempel, Altäre, palastartige Gebäude, Plätze, Wasserkanäle sowie einen Stein mit einer eingravierten Enthauptungsszene.

Die Ruinen wurden mit Hilfe laserbasierter Technologie erforscht und teilweise ausgegraben. „Die Denkmäler und Hieroglyphentexte liefern neue Erkenntnisse über die letzten Jahrhunderte der Maya-Zivilisation“, schrieb Kulturministerin Claudia Curiel de Icaza auf X.