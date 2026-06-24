Maya-Stätte mitten in Mexikos Dschungel entdeckt

Archäologen haben in Mexiko mitten im Dickicht des Dschungels eine jahrhundertealte Maya-Stätte entdeckt. Das Forscherteam gab der Stadt den Namen Minanbe.
In der der Sprache der Maya auf der Halbinsel Yucatan bedeutet der Name „Es gibt keinen Pfad“. Der rund 15 Hektar große Ruinenkomplex aus der Zeit zwischen 600 und 900 n. Chr. wurde im Biosphärenreservat Calakmul im Bundesstaat Campeche gefunden, wie die Kulturbehörde INAH mitteilte.
Mit Macheten den Weg freigeschlagen
Das mexikanisch-slowenische Team um den Archäologen Ivan Sprajc musste zunächst mit Macheten einen fünf Kilometer langen Pfad freischlagen und anschließend weitere sechs Kilometer in den Regenwald vordringen, um die Fundstätte zu erreichen. Dort entdeckten sie einen 13 Meter hohen Pyramidentempel, Altäre, palastartige Gebäude, Plätze, Wasserkanäle sowie einen Stein mit einer eingravierten Enthauptungsszene.
Die Ruinen wurden mit Hilfe laserbasierter Technologie erforscht und teilweise ausgegraben. „Die Denkmäler und Hieroglyphentexte liefern neue Erkenntnisse über die letzten Jahrhunderte der Maya-Zivilisation“, schrieb Kulturministerin Claudia Curiel de Icaza auf X.
Stätte war unberührt
Im Vergleich zu anderen Fundorten sei der Zugang zu der historischen Stätte deutlich schwieriger gewesen, sagte Teamleiter Sprajc – daher der sinnbildlich für den Ort ausgewählte Name Minanbe. Die Stätte war demnach unberührt und wies keine Anzeichen von Plünderungen auf. „Das war eine große Überraschung für uns“, sagte Sprajc.
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