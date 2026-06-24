Klimaanlage kann leicht zur Kostenfalle werden

Böses Erwachen

Weil im Mietvertrag festgelegt war, dass die Wartungspflicht beim Mieter liegt, musste der Mann die Kosten für eine neue Klimaanlage tragen: 2500 Euro! Zwar gibt es keine allgemeine gesetzliche Verpflichtung, eine Klimaanlage warten zu lassen. „Aber man muss immer darauf achten, welche Pflichten man mit dem Mietvertrag übernimmt“, raten Juristen der Arbeiterkammer.