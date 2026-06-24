Klimaanlage kann leicht zur Kostenfalle werden

Bei der regelmäßigen Überprüfung der Klimageräte zu sparen, kann letztendlich sehr teuer werden. Lebt man noch dazu in einer Mietwohnung, ist doppelte Aufmerksamkeit gefordert. Worauf man achten sollte.
Abkühlung per Knopfdruck – das tut bei Hitze gut. Immer mehr Österreicher wissen daher Klimaanlagen zu schätzen. Aber Achtung! „Damit die Geräte nicht zu Keimschleudern werden, müssen sie regelmäßig gewartet werden“, warnen Fachleute. Wer sich das erspart, tappt leicht in die Kostenfalle.
Muffiger Geruch
Wie ein Mann im Bezirk Neunkirchen (NÖ). Sechs Jahre lang hatte er die Klimaanlage seiner Mietwohnung keiner professionellen Wartung unterzogen. Als er sie heuer in Betrieb nahm, fiel ihm ein muffiger Geruch auf. Ein Techniker stellte daraufhin fest: Das Gerät war innen total verschimmelt – irreparabel!
Die Wartungskosten variieren. Es lohnt sich, mehrere Angebote einzuholen und Preise sowie Leistungen zu vergleichen.
Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer NÖ
Bild: AKNÖ/Vyhnalek
Böses Erwachen
Weil im Mietvertrag festgelegt war, dass die Wartungspflicht beim Mieter liegt, musste der Mann die Kosten für eine neue Klimaanlage tragen: 2500 Euro! Zwar gibt es keine allgemeine gesetzliche Verpflichtung, eine Klimaanlage warten zu lassen. „Aber man muss immer darauf achten, welche Pflichten man mit dem Mietvertrag übernimmt“, raten Juristen der Arbeiterkammer.
Preise variieren
Verglichen haben Konsumentenschützer der AKNÖ die Kosten für die Wartung von Klimageräten. Und diese variieren stark. „Die Palette reicht von 156 bis 428 Euro“, so AKNÖ-Präsident Markus Wieser. Welche Leistungen abgedeckt sind, ist jedoch unterschiedlich. Daher sollten Wartungserfordernisse in der Betriebsanleitung nachgelesen und Angebote danach verglichen werden.
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