Tom Cruise zeigt sich mit Bauch und Halbglatze!

„Mission: Impossible“-Star Tom Cruise zeigt sich in seinem kommenden Film von einer völlig anderen Seite – mit Bauchansatz und schütteren, grauen Haaren. Der Schauspieler postete in sozialen Medien Szenen aus dem neuen Streifen „Digger“, in dem er die Hauptrolle als mächtiger Ölbaron namens Digger Rockwell spielt.
Gut 30 Sekunden Videomaterial daraus erschienen am Ende eines längeren Clips mit Filmausschnitten aus der langen Karriere des Hollywoodstars.
Rückblick auf Karriere – und Vorgeschmack!
In den vergangenen 46 Jahren sei es ihm ein Privileg gewesen, mit unzähligen Talenten und Teams zu arbeiten, um verschiedene Figuren, Geschichten und Filme zu erschaffen, schrieb der 63-jährige Cruise zu dem Posting.
Sehen Sie sich den Clip, den Tom Cruise veröffentlicht hat, unbedingt bis zum Schluss an:
Der Trailer für „Digger“ werde am 13. Juli erscheinen, kündigte der Schauspieler zudem an. Das Regiewerk des Mexikaners Alejandro González Iñárritu soll im Oktober in die Kinos kommen.
Weltretter in Westernstiefel
Das Studio Warner Bros. hatte den Film als „Komödie von katastrophalen Dimensionen“ beschrieben. In einem Ende 2025 veröffentlichten Teaser-Video trägt Cruise Westernstiefel, hantiert mit einer Schaufel und balanciert vor einem Meereshintergrund auf einem Geländer.
Die Story dreht sich Berichten zufolge um einen schwerreichen Geschäftsmann (Cruise), der eine von ihm ausgelöste Katastrophe, die die Menschheit bedroht, zu stoppen versucht.
Zur weiteren Besetzung gehören Sandra Hüller, Jesse Plemons und Riz Ahmed. Für den vierfachen Oscarpreisträger Iñárritu ist es der erste englischsprachige Film seit seinem Erfolg mit dem Rachedrama „The Revenant – Der Rückkehrer“ (2015).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.