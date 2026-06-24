Tom Cruise zeigt sich mit Bauch und Halbglatze!

„Mission: Impossible“-Star Tom Cruise zeigt sich in seinem kommenden Film von einer völlig anderen Seite – mit Bauchansatz und schütteren, grauen Haaren. Der Schauspieler postete in sozialen Medien Szenen aus dem neuen Streifen „Digger“, in dem er die Hauptrolle als mächtiger Ölbaron namens Digger Rockwell spielt.