Kaum Wolken und 36 Grad: F1-Fans werden schwitzen

Für das kommende Formel-1-Wochenende am Red Bull Ring in Spielberg stellen sich die bisher heißesten Temperaturen des Jahres im Aichfeld ein. Von Freitag bis Sonntag ist es laut Martin Kulmer von der Geosphere Austria wolkenlos. Das Thermometer wird am Donnerstag 32 Grad Celsius erreichen und Tag für Tag weiter hinaufklettern. Am Samstag und Sonntag sind bis zu 36 Grad Celsius zu erwarten. Gewitter sind beinahe ausgeschlossen.
„Heiß und trocken“ fasste Kulmer das gesamte Wochenende zusammen. Am Mittwoch, den viele Campinggäste schon für die Anreise nutzen, spenden vereinzelte Wolken noch Schatten, „aber die sind am Donnerstag ebenfalls weg“. Dadurch wird es tagsüber heißer und heißer. Ein wenig durchatmen können die Fans nachts, denn im Aichfeld sind keine Tropennächte zu erwarten, sondern relativ kühle 15 Grad Celsius. Der Wind wird das gesamte Wochenende nur schwach wehen.
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