Kaum Wolken und 36 Grad: F1-Fans werden schwitzen

Für das kommende Formel-1-Wochenende am Red Bull Ring in Spielberg stellen sich die bisher heißesten Temperaturen des Jahres im Aichfeld ein. Von Freitag bis Sonntag ist es laut Martin Kulmer von der Geosphere Austria wolkenlos. Das Thermometer wird am Donnerstag 32 Grad Celsius erreichen und Tag für Tag weiter hinaufklettern. Am Samstag und Sonntag sind bis zu 36 Grad Celsius zu erwarten. Gewitter sind beinahe ausgeschlossen.