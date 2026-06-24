Erleben Sie die Abenteuer der Minions im Kino

Schon bald stellt sich allerdings heraus, dass es genau weiß, wo wirklich schreckliche Monster zu finden sind. Gemeinsam machen sich die Minions mit dem grünen Monster auf eine abenteuerliche Reise rund um die Welt, um die verschiedensten Kreaturen zu suchen – und geraten dabei immer wieder in turbulente, chaotische Situationen.