Erleben Sie die Abenteuer der Minions im Kino

Am Freitag, dem 3. Juli, um 16 Uhr laden die heimischen Cineplexx Kinos wieder zum Family Fun Friday ein und zeigen das neueste Abenteuer der Minion. krone.tv lädt Sie ein, dabei zu sein und verlost Kinotickets für den Family Fun Friday am 3. Juli.
Der Film spielt im Hollywood der 1920er-Jahre. Die Minions befinden sich an einem Filmset und überzeugen den Regisseur davon, ihnen die Idee für ihren Monsterfilm zu gestatten. Da jedoch noch ein Monster für den Film fehlt, beschwören sie, mithilfe eines magischen Buches, ein grünes Wesen. Dieses Monster erweist sich jedoch schnell als unzureichend.
Schon bald stellt sich allerdings heraus, dass es genau weiß, wo wirklich schreckliche Monster zu finden sind. Gemeinsam machen sich die Minions mit dem grünen Monster auf eine abenteuerliche Reise rund um die Welt, um die verschiedensten Kreaturen zu suchen – und geraten dabei immer wieder in turbulente, chaotische Situationen.
Seien Sie im Kino dabei
Am 3. Juli um 16 Uhr laden die Cineplexx Kinos Sie ein, dabei zu sein, das neueste Abenteuer der kleinen gelben Helfer zu erleben. Wir verlosen für die folgenden Kinos jeweils 3 Tickets
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 30.06, 09:00 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Glück.