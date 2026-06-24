Von der Pralinenschachtel zur Firmengründung

Was die beiden antreibt? „Im Endeffekt sind wir zwei Provinzler, denen die Natur am Herzen liegt.“ Firmen sollen sich durch ihre Erfindung Platz und Ressourcen sparen. Zusätzlich spornt sie der Schritt in die Selbstständigkeit an. „Wir wollen beweisen, dass gute Ideen nicht von großen Konzernen kommen müssen.“ Für diese geballte Motivation gab es nun von der Steirischen Wirtschaftsgesellschaft den Titel Unternehmen des Monats.