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Unternehmen des Monats

Von der Pralinenschachtel zur Firmengründung

Steiermark
24.06.2026 09:00
Die Unternehmensgründer Manuel Pachoinig (li.) und Martin Sticher
Die Unternehmensgründer Manuel Pachoinig (li.) und Martin Sticher(Bild: StablePak)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Die SFG hat ein neues steirisches Unternehmen des Monats auserwählt: Mit StablePak können aus einem Zuschnitt vier verschiedene Schachteln gefaltet werden. Hinter dem Betrieb aus Södingberg stecken zwei motivierte „Provinzler“, die Firmen beim Ressourcen- und Kostensparen helfen wollen.

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Der Ideengeber war eine Celebrations-Schachtel. Nicht die süße Schokolade, sondern die Verpackung hat es Martin Sticher angetan. Die besondere Faltung, um genau zu sein. „Damals ist bei mir der Funke übergesprungen“, erzählt der Steirer, der zuvor jahrelang in der Lager- und Speditionslogistik gearbeitet hatte. Und auch einen Kompagnon hatte er mit Manuel Pachoinig schnell gefunden.

Gemeinsam bastelten die beiden eineinhalb Jahre am Küchentisch an ihrer Erfindung. Besagte Idee war es, einen Zuschnitt aus Karton zu entwickeln, der sich zu mehreren Größen falten lässt. Ein Produkt, das es in dieser Form noch nicht am Markt gab. „Niemand will Luft verschicken“, erklären die beiden.

Urkundenübergabe (v. l.): Christoph Ludwig (SFG), Manuel Pachoinig und Martin Sticher ...
Urkundenübergabe (v. l.): Christoph Ludwig (SFG), Manuel Pachoinig und Martin Sticher (StablePak), Landesrat Willibald Ehrenhöfer(Bild: SFG/Oliver Wolf)

Sticher und Pachoinig wurden mit ihrer Idee bei einem Produzenten vorstellig – und der war sofort begeistert. Im März 2023 wurde StablePak gegründet, seither wurden laufend neue Kartongrößen ins Angebot aufgenommen. Neben drei Fixgrößen, aus denen insgesamt zwölf verschiedene Schachteln gefaltet werden können, gibt es auch individuell angefertigte Maße. Ihre Produkte befinden sich mittlerweile in der Patentanmeldung.

Aus einem Karton können vier Schachteln gefaltet werden.
Aus einem Karton können vier Schachteln gefaltet werden.(Bild: StablePak)

Was die beiden antreibt? „Im Endeffekt sind wir zwei Provinzler, denen die Natur am Herzen liegt.“ Firmen sollen sich durch ihre Erfindung Platz und Ressourcen sparen. Zusätzlich spornt sie der Schritt in die Selbstständigkeit an. „Wir wollen beweisen, dass gute Ideen nicht von großen Konzernen kommen müssen.“ Für diese geballte Motivation gab es nun von der Steirischen Wirtschaftsgesellschaft den Titel Unternehmen des Monats.

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Die SFG stellt monatlich drei Kandidaten für das Unternehmen des Monats zur Wahl. Diese stellen sich in einem Video vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.

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