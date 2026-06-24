Teamchef flucht: „VAR hat sich Kaffee geholt“

Carlos Queiroz fühlte sich nach dem WM-Gruppenspiel gegen England (0:0) um einen Strafstoß betrogen. Ghanas Prince Adu war in der Schlussphase im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht worden, die Pfeife des Schiedsrichters blieb allerdings stumm und auch vom VAR war nichts zu hören. „Der hat sich einen Kaffee geholt“, schimpfte der Teamchef der Afrikaner nach dem Spiel.