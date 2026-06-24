Trump empört: Senat für Ende der Angriffe auf Iran

„Ich habe den Iran in den Seilen“

In Anspielung auf einen Boxkampf schrieb der US-Präsident dazu in seinem Onlinedienst Truth Social: „Ich habe den Iran also in den Seilen, kurz vor dem K.o. ... und der US-Senat beschließt eine schlecht getimte und bedeutungslose Abstimmung.“ Dies habe seine Aufgabe erschwert. „Aber ich werde sie auf die eine oder andere Weise zu Ende bringen – denn ich bringe die Dinge immer zu Ende!“, fügte Trump hinzu.