Einige Tiere verendet: Bauernhof Raub der Flammen

„Brand Bauernhof“ lautete der Einsatztext, den die Leitstelle Tirol um kurz nach 2.30 Uhr in der Nacht auf Mittwoch ausschickte. Fünf Feuerwehren mit rund 220 Einsatzkräften aus der Umgebung machten sich sofort auf den Weg und konnten die Flammen schon beim Eintreffen aus der Ferne sehen. Betroffen von dem Brand waren sowohl das Wirtschaftsgebäude als auch das angrenzende Wohnhaus.