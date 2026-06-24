Einige Tiere verendet: Bauernhof Raub der Flammen

Sirenenalarm in der Nacht auf Mittwoch in Matrei in Osttirol! Im Ortsteil Bichl brach kurz nach 2 Uhr ein Feuer auf einem Bauernhof aus. Sowohl das Wohnhaus als auch das angrenzende Wirtschaftsgebäude wurden zu einem Raub der Flammen.
„Brand Bauernhof“ lautete der Einsatztext, den die Leitstelle Tirol um kurz nach 2.30 Uhr in der Nacht auf Mittwoch ausschickte. Fünf Feuerwehren mit rund 220 Einsatzkräften aus der Umgebung machten sich sofort auf den Weg und konnten die Flammen schon beim Eintreffen aus der Ferne sehen. Betroffen von dem Brand waren sowohl das Wirtschaftsgebäude als auch das angrenzende Wohnhaus.
Umliegende Gebäude geschützt
„Ausgebrochen ist der Brand um kurz nach 2 Uhr“, schildert Harald Draxl vom Bezirk Feuerwehrverband Lienz im „Krone“-Gespräch, „die vier oder fünf Bewohner konnten sich zum Glück rechtzeitig retten.“ Die Einsatzkräfte konzentrierten sich darauf, umliegende Gebäude im Ortskern vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen.
Gegen 5.30 Uhr hatten die Feuerwehren den Brand schließlich unter Kontrolle. „Seither dauern die Nachlöscharbeiten an“, erklärt Drakl.
Großvieh auf Weide gebracht
Glück im Unglück: Verletzte gab es durch die Flammen nicht zu beklagen. „Das Großvieh konnten die Bewohner rechtzeitig auf die Weide retten. Einige Kleintiere dürften dem Brand aber zum Opfer gefallen sein“, mutmaßt Draxl abschließend. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die Ursache für das Feuer wird von der Polizei untersucht.
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