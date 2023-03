Spielen, riskieren, zocken Sie gerne? Mögen Sie das Kribbeln, wenn man nicht weiß, wie das Spiel ausgeht? Dann sind Sie bei der staatlichen Solar-Förderungslotterie richtig! Denn wer tun möchte, was angesichts des Klimawandels so dringend notwendig ist, wer also bei sich zu Hause Sonnenenergie einfangen und verwerten möchte, der muss starke Zocker-Nerven haben und sich den neudeutsch „Förder-Calls“ genannten Ziehungen unterziehen. Wie jüngst am Donnerstag, als wieder einmal staatliche Förderung quasi verlost wurde.