So wandelte sich mit Möbelstück auch das Werkzeug

Lebenswelten will das Kärnten Museum in Klagenfurt zeigen, was die Abteilung Volkskultur mit Möbeln umsetzt: Wer hat sie wie erzeugt? Wer hat sie verziert? Wozu dienten sie? An Truhen etwa sieht man den einstigen Konflikt zwischen Zimmerern und Tischlern. Zudem erfährt man in der Schau von der Angst vor dem leeren Raum und dem Mittel dagegen.