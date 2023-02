Letzte Chance, einen Smart Fortwo zu bestellen

Mit den letzten in Hambach gebauten Fortwo wird zugleich die Ära von in Europa produzierten Smart-Modellen enden. Bereits Anfang 2022 hat der Kleinstwagenhersteller den gemeinsam mit Renault gebauten Forfour eingestellt. Ende 2022 folgte dann das neue SUV-Modell #1, das von Geely in China produziert wird und zugleich den Auftakt einer Neuausrichtung der Marke markiert.