Das Community-Team stellt sich vor

Welche Aspekte sind für dich besonders schwierig? Kannst du das bei Dienstende abschütteln oder gibt es Tage, an denen du noch damit haderst? Wie gehst du dann damit um?

Wir werden im Zuge unserer Tätigkeit mit einer ganzen Menge an Hass und Hetze, an Gewaltaufrufen, Victim blaming und Fake-News konfrontiert. Wir alle sind auch nur Menschen und natürlich nagt das an einem. Da muss man für sich selber einen Weg finden, wie man mit dem ganzen Hass umgeht. Für meinen Teil hilft mir hier immer Sport, um das abzuschütteln. Wichtig ist in diesem Job, dass man diese Sachen nicht zu lange mitschleppt. Außerdem gibt es auch immer wieder Lichtblicke; besonders fundierte, freundliche, hilfsbereite oder einfach unterhaltsame Kommentare und Unterhaltungen im Forum, auf die ich dann mein Augenmerk lenke.