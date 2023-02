krone.at mit Facebook-Zertifikat ausgezeichnet

Das Arbeiten in Communitys wie in sozialen Netzwerken oder auch auf krone.at erfordert hochspezifisches Fachwissen. Facebook bietet mit den Blueprint-Zertifikaten Menschen die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in den verschiedenen Disziplinen der Onlinewelt unter Beweis zu stellen. Nach der bereits erfolgten Zertifizierung des gesamten Communitymanagement-Teams ist krone.at nun das erste Meta-Community-Management-zertifizierte Medienhaus des Landes.