Hilfe bei chronisch entzündeten Nasennebenhöhlen

Wer einmal an einer Rhinosinusitis (Entzündung der Schleimhaut in Nase und Nebenhöhlen) gelitten hat, muss sich danach meist öfter mit dem Problem herumschlagen, bestätigt Dr. Stefan Edlinger, Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, Medizin am Markt Ärztezentrum, Wien, im Fachmedium „Ärzte Krone“.