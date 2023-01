Twitter wegen antisemitischer Kommentare verklagt

„Notwendiger Schritt im Kampf gegen ‘Hate Speech‘“

Hate Aid ergänzte: „Wir sind der Meinung, dass Twitter sich an das halten muss, womit sie sich in ihren Vertragsbedingungen rühmen - strafbare antisemitische Äußerungen zu entfernen und so dafür sorgen, dass Jüd*innen sich auf der Plattform sicher fühlen können.“ Von Twitter gab es zunächst keine Reaktion.