VWs Wärmepumpen-Mangel: Der Stand in Österreich

Im deutschen Online-Konfigurator steht für VW ID.3, ID.4, ID.5 und ID.Buzz die Option Wärmepumpe nicht zur Verfügung. „Aufgrund des anhaltenden Mangels an Halbleitern gibt es derzeit kein optionales Angebot für die Wärmepumpe in unseren ID-Modellen. Wir beobachten diese Situation sehr genau und hoffen, die Wärmepumpe bald wieder in unser Angebot aufnehmen zu können“, erklärte Volkswagen in Deutschland. Zeitrahmen? Ungewiss.