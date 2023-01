Nach Corona-Stillstand tanzt Kärnten wieder Walzer

Alles Walzer, auch in Kärnten wird heuer wieder getanzt! Fast drei Jahre lang fegte die Corona-Pandemie die Tanzböden leer, heuer sind alle Beschränkungen gefallen und so dürfen wieder Bälle veranstaltet werden. Macht man einen Rundruf im Bundesland, gibt es oft die dieselbe Antwort. „Endlich ist es wieder wie früher.“ Die Bälle kehren in das gesellschaftliche Leben zurück. Ein Überblick.