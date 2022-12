Gibt es auch eine Friedensindustrie?

Natürlich, es wäre naiv an den Spruch zu glauben: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Spätestens seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine ist auch in unserer geografischen Nähe der Hauch des Krieges zu spüren. Wer sich nicht entsprechend rüstet, läuft Gefahr, von anderen „erobert“ zu werden.