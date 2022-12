Wozu braucht die EU 14 Vizepräsidenten?

Die sozialdemokratische Kämpferin hat uns durch ihr Plastiksackerl-Gate nämlich nicht nur in Erinnerung gerufen, dass man in der EU offenbar ziemlich lange unterm Radar laufen kann, ohne weiter aufzufallen, sondern auch, dass sich das Europäische Parlament ganze 14 (!) Vizes gönnt. In Zeiten, wo jeder Steuereuro besonders wehtut, ist die Frage erlaubt: Brauchen wir die wirklich alle?