Die Gier und der tiefe EU-Sumpf

Es ist unfassbar: Kugelt bei Ihnen zu Hause auch so viel Bargeld wie bei der bisherigen EU-Vizepräsidentin Eva Kaili herum? So 600.000 Euro sollen es in diversen Taschen gewesen sein, aber vielleicht ist das nur die Spitze eines Eisbergs: Die hübsche 44-jährige griechische Sozialdemokratin hat so nebenbei auch 400.000 Euro an Steuern hinterzogen. Die Angst vor einem großen Netzwerk der Korruption geht um.