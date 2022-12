6000 Gemeindewohnungen stehen halbes Jahr leer

Derzeit lebt jeder 4. Wiener in einer Gemeindewohnung. 220.000 davon gibt es. In Zeiten der Teuerung und der explodierenden Kosten am privaten Miet- und Eigentumsmarkt sind die geförderten Wohnungen für viele Menschen die einzig leistbare Bleibe. Hinzu kommt, dass die Stadt wächst: 10.000 Personen kommen jedes Jahr in Wien dazu - und benötigen Wohnraum.