Edtstadler bei UNO-Internet-Forum in Äthiopien

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ist von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in das Führungsgremium des Internet Governance Forum (IGF) berufen worden. Das bei der UNO angesiedelte Forum tagt derzeit in Äthiopien zu Fragen der Internet-Verwaltung wie Zugang zum Internet, Cybersecurity, Menschenrechte im Online-Bereich und Hass im Netz, so Edtstadler.