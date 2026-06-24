FPÖ will Gerichtsmedizinern Obduktionsfotos zeigen

Die von Ex-Politiker Peter Pilz beauftragten Privatgutachter könnten keinen Beitrag zum Untersuchungsgegenstand leisten, betonte Wotschke: „Wir sind kein True-Crime-Podcast, wir untersuchen, wie Behörden arbeiten.“ Man halte den Untersuchungsgegenstand für „richtig und wichtig, weil wir schon bei Covid gesehen haben, was passiert, wenn Verschwörungstheorien im Raum stehen und Missstände nicht aufgezeigt werden. Wir kritisieren allerdings, dass die beiden Gerichtsmediziner keine Wahrnehmung dazu haben, wie die Behörden gearbeitet haben. Daher haben wir keinen Bedarf und das, was dann offenbleibt, ist, dass man Verschwörungstheorien bedient, wenn Fremdverschulden ohnedies bereits ausgeschlossen wurde.“ Kai Jan Krainer meinte, dass man zumindest eine Einordnung der Mediziner erwarten könne, „ob bei diesem Fall alles normal gelaufen ist“.