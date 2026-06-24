Tourismus ausgesetzt

Die Ukraine hat zuletzt ihre Angriffe auf die Versorgungsrouten der Krim verstärkt. Zu Beginn der Urlaubssaison ist der Treibstoff in der Schwarzmeer-Region knapp geworden, was bereits zu Einschränkungen des öffentlichen Lebens geführt hat. Die Behörden schlossen alle Ferienlager und setzten den Tourismus bis zum 1. September aus. Die Treibstoffkrise hat sich inzwischen regional ausgeweitet. Mehrere russische Regionen rationieren den Verkauf von Benzin und Diesel – darunter auch in von der Ukraine weit entfernten Gebieten wie Sibirien.