Hass im Netz: Staatsanwälte gegen Spezialbehörde

Plakolm sieht Justizministerin am Zug

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) sah dagegen Justizministerin Zadic am Zug. Für Täterinnen und Täter dürfe der digitale Raum nicht straffrei sein, so Plakolm bei einer Pressekonferenz am Montag. Ein Weg in der Justiz sei es, dies mit einer Staatsanwaltschaft zu garantieren.