Hass im Netz: Zahl der Anklagen ernüchternd

Zadic: Gesetze reichen aus

Wird also zu wenig gegen den ausschweifenden Hass getan? Die zuständige Ministerin wiegelt ab: Die Gesetze würden bereits ausreichen, betonte Alma Zadic (Grüne) am Dienstag in der ORF-„ZiB 2”. Sie sieht das Problem vielmehr in den Plattformen wie Telegram oder Twitter, die sich „schon gar nicht an österreichische Regeln” halten würden. Man müsse sich nun als Bundesregierung überlegen, wie man diese zur Verantwortung ziehen kann, so Zadic.