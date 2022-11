BMW i7: Sie haben das Flaggschiff neu erfunden

The Audience is listening

Gegen Aufpreis bekommt der 7er einen 31,3-Zoll-Breitbild-Screen unter das serienmäßige Riesen-Glaspanoramadach geschnallt. Damit kann man auf der Rückbank in 4k gestreamte Filme sehen, Amazon Fire TV ist im rollenden Autokino integriert. Allerdings ist es gewöhnungsbedürftig, ein so großes Bild direkt vor den Augen zu haben. Der Bowers-&-Wilkins-Sound schlägt optional wahrscheinlich manches echte Kino, mit 1965 Watt, Shakern in den Sitzen und 36 Lautsprechern, davon vier im Dachhimmel (Serie: 18 Lautsprecher, 655 Watt). Bei Nichtgebrauch verdeckt der Bildschirm aber etwas unmotiviert das Glasdach.